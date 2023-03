Tras obtener la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni por fin empieza a tener el reconocimiento que merece. En las últimas horas y a raíz de la derrota de Brasil ante Marruecos se conoció una curiosa novedad que cayó más que bien en los pasillos de AFA.

Lo cierto es que de manera inesperada se confirmó que este martes para el amistoso en Santiago del Estero, una enorme noticia podría acontecer ante Curazao, ya que de ganarle a la débil selección caribeña, Argentina regresará al puesto número 1 del Ranking FIFA tras ocho años sin hacerlo.

Tenemos nuevo líder del Ranking FIFA: Brasil perdió con Marruecos y con ello, 🇦🇷 Argentina sube a la cima de la clasificación. A partir de ahora, la única forma de que la Albiceleste sume puntos es ganar todos sus partidos. Hasta los empates le harán perder puntos. pic.twitter.com/5NwvZ9DEvI — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) March 26, 2023

Claro, pese a haberse coronado como campeona del mundo, la Selección de Lionel Scaloni aún no tenía asegurado esa posición debido a que Brasil sacaba una considerable ventaja como líder. Sin embargo, la victoria contra Panamá del pasado jueves en el Monumental y la inesperada derrota en Tánger del Scratch contra Marruecos generó que Argentina se establezca virtualmente como la líder del Ranking FIFA a falta la actualización oficial.

La caída de Brasil con los africanos que finalizaron cuartos en el Mundial hicieron bajar de los 1840.77 puntos a los 1834,2 (6.56 puntos menos), mientras que Argentina luego de vencer a Panamá subió hasta los 1839.9, por lo que quedó de momento como la mejor selección del mundo también a nivel Ranking FIFA. Un triunfo con Curazao lo garantizaría en un 100%, ya que Brasil no puede alcanzar a la Albiceleste debido a que no tiene otro encuentro pautado en esta ventana pero sí podría hacerlo Francia. Esto se daría en caso que Argentina no gane con los caribeños y los galos se queden con la victoria ante Irlanda el próximo lunes.