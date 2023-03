Entre Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II la situación no está del todo clara. La pareja ha dejado algunos indicios sobre su relación demasiado contradictorios como para comprender lo que realmente pasa entre ellos. Sin embargo, la última jugada del hermano de Carolina de Mónaco reavivó las sospechas de crisis.



Cuando Charlene de Mónaco se ausentó por un largo tiempo de sus responsabilidades dentro de la Familia Real, Carolina de Mónaco tomó su lugar y fue una gran compañía para Alberto II. Pero, cuando la esposa del príncipe regresó, Carolina quedó completamente relegada y se abrió una grieta entre las mujeres de la realeza.







Ahora que los rumores sobre una inminente separación entre Charlene de Mónaco y Alberto II están más presentes que nunca, sobre todo después de que la ex deportista se ausentara en el Baile de la Rosa, el príncipe de Mónaco puso en marcha una vieja estrategia para hacer a un lado a su esposa. Informa Voces Críticas



Alberto II y su hermana, Carolina de Mónaco, volvieron a mostrarse muy unidos en la última edición del Baile de la Rosa. Aunque su buena relación se había visto perjudicada por la presencia de Charlene de Mónaco, esta reciente jugada indica que los hermanos están intentando hacer las paces.





Esto deja en un pésimo lugar a Charlene de Mónaco que, no solo estaría atravesando una crisis matrimonial sino que además no soporta que Carolina de Mónaco destaque ante los ojos del mundo. Al parecer, a Alberto II no le agradó que su esposa se dejara ver sin el anillo de compromisos, por eso decidió responderle de esta forma tan drástica.