Cada día que transcurre, se dan más detalles sobre el dineral que le ofrecerían a Iñaki Urdangarin tras su divorcio con la Infanta Cristina. Este método lo harían para guardar silencio y así renunciar a revelar los secretos que conoce de la Casa Real. Esto mismo, se conoce bien de antemano debido a que Juan Carlos I ya lo habría aplicado con una exnovia del rey Felipe VI.

El periodista que más conoce de la familia real, Jaime Peñafiel, en otras oportunidades ya había contado noticias de este tipo. Si bien, en ese entonces se trató sobre la expareja del rey Felipe VI, la modelo noruega llamada Eva Sannum. Quien se encargó de correrla fue Juan Carlos I en apoyo de su esposa, la Reina Sofía.

Si bien, eso mismo que se hizo antes, es lo que le harían a Iñaki Urdangarin quien de a poco se va alejando de la Infanta Cristina. En esta ocasión, sería para limpiar y mantener el orden la corona española, ya que ha estado involucrada por el caso Nóos. Además, se busca que deje en paz a la madre de Pablo Urdangarin, a quien le fue infiel con otra mujer.

Es decir, que lo que quiere hacer el emérito con el deportista de balonmano es borrarlo tal y como hizo con Eva Sannum. El pago mensual del contribuyente para comprar su silencio y así evitar inconvenientes a futuro. Hasta entonces se desconoce cuánto valdría no decir nada, como tampoco cuánto le habría pedido.

Lo que sí se sabe, Iñaki Urdangarin lo más probable es que recibirá una suma importante, ya que además de no revelar los secretos, dejará sus títulos de la realeza. Lo que el periodista no contó es si el rey Felipe VI estaría involucrado en las tramas de su padre, Juan Carlos I, porque no sería la primera vez que se ve envuelto en problemas.