Un nuevo escándalo sacude a la familia real británica ya que acusaron a la reina Camila Parker de robar parte de la herencia de la reina Isabel II. Medios internacionales afirman que la reina utiliza los bolsos de la ex reina.

La madre del rey Carlos III tenía una herencia de 500 millones de dólares estimados en joyas, bolsos, objetos de valor y obras de arte. Y la última voluntad de ella era donarlos pero esto fue omitido y Camila se quedó con todos ellos.

Según las versiones del entorno de la reina consorte, ella no robó nada y usó los bolsos de Isabel II con el fin de honrar su memoria y legado. No era su intención usurpar sus carteras y quedarse con algo que no le pertenece.

La abuela del príncipe Guillermo tenía un gusto apasionado por la moda y una colección de más de tres mil bolsos de la marca Launer London. Cada uno está valuado en un millón de dólares.

Tras la polémica, medios periodísticos afirman que la reina Camila Parker habría pedido disculpas y devolvió los bolsos al lugar que pertenecen. El escándalo que habría surgido hubiese sido de gran magnitud porque se habría enfrentado al rey Carlos III que por el momento no brindó declaraciones.

Otros expertos, indican que la mejor opción posible para no causar más problemas es que sean vendidos en subasta pública y el dinero recaudado sea destinado aorganizaciones benéficas. Por el momento se desconoce el fin que tendrán, pero las carteras ya fueron devueltas, informa Voces Críticas.