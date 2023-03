Uno de los matrimonios de la realeza que se veía estable es el conformado por el príncipe Guillermo y Kate Middleton, sin embargo, esa creencia quedó atrás cuando se filtraron hace semanas unas fotografías que lo han desprestigiado y hasta han puesto su matrimonio a tambalear.

Y es que desde que salieron a la luz las escandalosas fotos donde aparece el príncipe Guillermo a los besos con su supuesta amante, la vida del heredero al trono cambió radicalmente ya que es acusado de tener un romance fuera de su matrimonio y de avergonzar a la familia real británica.

Ante tantos rumores el hijo del rey Carlos y de la recordada princesa Diana rompió el silencio y habló de la verdad de su relación con Rose Hanbury. Es por ello que el primogénito del actual rey cansado de tantos comentarios negativos expuso la verdad públicamente.

El príncipe Guillermo lanzó un detonante comunicado amenazando a los medios de comunicación que divulgaron los rumores sobre su supuesta infidelidad, manchando en gran medida su imagen y reputación. “todo lo que han publicado y se ha dicho de mí son evidencias falsas que me están perjudicando”

Así mismo, el príncipe Guillermo deja claro que la filtración de las imágenes donde aparece junto a Rose Hanbury es una violación a su privacidad, negando rotundamente cualquier relación amorosa con la ex amiga de su esposa, la duquesa de Gales kate Middleton.

Sin embargo, a pesar de la declaración del príncipe Guillermo, aún existen personas que no creen en lo que dice y ponen en evidencia que en las fotos llega a verse disfrutando el momento, incluso, se ve que pareciera que él parece darle un beso a la que se dice no ser su amante. Dudas que aumentaron cuando la misma Kate contó que su esposo ya no era tan detallista y amorosa con ella.