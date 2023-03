La reina Letizia se destaca por su personalidad discreta y siempre correcta. Sin embargo, en su juventud supo ser una mujer completamente diferente, lo que la llevó a ocultar grandes secretos de su vida una vez que ingresó a la Familia Real.



Según la periodista Pilar Eyre, la esposa de Felipe VI no se privó de nada durante sus años de juventud. Letizia se atrevió a todo, inclusive a hacerse un tatuaje en una de sus zonas más íntimas, una decisión que más tarde le trajo graves problemas dentro de la corona española.





Cuando Letizia y Felipe VI decidieron oficializar su relación, la reina Sofía no se mostró muy de acuerdo porque la flamante novia de su hijo tenía un pasado demasiado polémico para su gusto. Sin embargo, el actual rey de España optó por seguir adelante con sus planes de matrimonio. Informa Voces Críticas



Antes de casarse y para evitar mayores problemas, desde la Familia Real le habrían recomendado a la reina Letizia que se sometiera a una intervención para borrar ese escandaloso tatuaje y, aunque no se sabe si la ex periodista obedeció esta orden, lo cierto es que lo ocultó perfectamente.





Aunque desde la Familia Real no lograron mantener en privado la información sobre la existencia de ese tatuaje, la prensa nunca pudo capturar ninguna imagen de la reina Letizia y esa impactante marca de su juventud, por lo que no causó mayores dolores de cabeza dentro de la realeza.