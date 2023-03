La intensa semana que vivió Paula Chaves, entre eventos sociales y sus ocupaciones rutinarias, le pasó factura a la modelo y conductora. Primero, presenció el cumpleaños de una de sus mejores amigas, Mery del Cerro, luego estuvo de invitada en el nuevo programa de Fernando Dente y por último participó la boda de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, donde se divirtieron, bailaron y celebraron el amor de los novios, además de la ocupación de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Desde su cuenta de Instagram, Paula publicó una historia donde escribió: “Sin dudas una de las cosas que más me cuesta es frenar…”. Luego, agregó: “El cuerpo solito lo pide sino se lo das”, con una foto de la actriz acostada en la cama a punto de ver una película.

“Estoy bien, me bajaron las defensas”, aclaró y luego detalló los motivos que llevaron a que su cuerpo no pudiera más con la rutina extrema: “Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse”. Este lunes, la modelo decidió dar más detalles de su situación y expresó: “Estoy engripada en mi casa”.

Fer Dente debutó como conductor de su programa Noche al Dente, un late night show con entrevistas a figuras reconocidas, famosos y mucho humor. El ciclo que deberá competir contra MasterChef y más adelante con ATAV 2, superó su primera semana al aire donde recibió a Martín Bossi y Nahuel Pennisi, Darío Barassi, la China Suárez y este jueves a Paula Chaves.

En una entrevista con mucha buena onda, la modelo se animó a las preguntas del conductor y en un momento blanqueó uno de sus objetivos a nivel profesional más anhelados y que hasta el momento no pudo concretar.

“Pau, sabés que acá vas a tener que cantar mucho ¿no?”, le advirtió Fer y en ese momento ella reconoció: “Yo soy una cantante frustrada. Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo ‘todavía estás a tiempo’. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre”, aclaró entre risas la actriz.

Por su parte, la mujer de Pedro Alfonso y también influencer en redes sociales insistió: “Te juro, amaría hacer musicales. Es mi sueño”. Lejos de desanimarla, Fernando Dente la animó: “Estás a tiempo, te lo digo yo también”.

En el ciclo acostumbran que los invitados canten una canción con el conductor antes de pasar al sillón donde se realizan las entrevistas. “Tomame un casting”, le dijo Paula y Dente le retrucó: “¿Estás ahora para hacerlo en vivo?”, a lo que ella no pudo evitar la risa e ironizó: “No… No me sujeta bien el corset”.

En ese momento se subieron al escenario a cantar “La Isla del Sol”, el clásico hit de El Símbolo aunque ella hizo la mímica y lo acompañó bailando con mucha buena onda.

“¿Por qué elegiste este tema?”, le preguntó el conductor a lo que Paula aclaró con duda: “Lo elegí y después dije `ay no sé si era este`. Lo elegí porque pensé que con este me había dado mi primer beso pero en realidad no, ya había sido antes en un boliche con un novio que fue muy importante para mí, el negro al que le mando un beso y fue una canción que marcó mis primeras salidas a los boliches, después la bailaba con amigas como si fuera mi tema”, recordó la modelo.

