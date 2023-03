Desde que empezaron a salir, muchas personas cuestionaron la gran diferencia de edad que hay entre ellos ya que Nadia Ferreira cumplió 24 años y Marc Anthony tiene 60 años. Sobrepasaron las críticas, se casaron y esperan su primer hijo pero no todo es color de rosas.

La madre de Miss Paraguay 2021, Ludy Ferreira es una de las integrantes de la familia que se encuentra muy feliz con el matrimonio de su hija. Hace oídos sordos a las opiniones del resto.

En las últimas horas, el cantante de “Vivir mi Vida” fue criticado duramente a raíz de una foto que se tomó hace tiempo en su casamiento, pero tomó relevancia ahora. En la imagen se lo ve junto a su esposa, a su suegra y su mano está cerca de uno de los senos de Ludy.

Muchos fans lo vieron como una falta de respeto ya que estaría realizando un gesto obsceno. Las involucradas no salieron a aclarar nada por lo que el resto para ellos no habría sido equivocado y el matrimonio no peligra por esta acusación, informa Voces Críticas.

Algunos comentarios afirman que Marc Anthony tiene una pésima educación y que estaba para casarse más con la madre que con Nadia Ferreira. Otros en su momento, felicitaron a los recién casado por mostrarse tan unidos y alegres.

Aún se desconoce el sexo del bebé en camino pero es el primero de la modelo, mientras que será el sexto del ex esposo de Jennifer López. Mientras tanto, siguen llevando a cabo sus actividades laborales con normalidad.