Isabel Preysler se prepara para afrontar un día sumamente complicado y doloroso. El próximo martes será el cumpleaños de su ex pareja, Mario Vargas Llosa, con quien no terminó muy bien. Luego de atravesar meses muy escandalosos, la madre de Tamara Falcó pasará el cumpleaños del Premio Nobel lejos de él, después de ocho años.



La vida de Isabel Preysler cambió rotundamente cuando se separó de Mario Vargas Llosa. Ahora cada uno está intentando rehacer su vida y, mientras que el escritor peruano está planificando cómo celebrará un nuevo año de vida, Preysler pasará ese día intentando asimilar su nueva realidad.





Pero el festejo de su ex pareja no es lo único que la tendrá sumida en la nostalgia, porque esa fecha también fue muy importante para la relación. Cuando Isabel y Mario decidieron iniciar su relación, el escritor aprovechó su cumpleaños para anunciarlo públicamente, un gesto sumamente romántico y que encantó a Preysler. Informa Voces Críticas



A su vez, la madre de Tamara Falcó deberá enfrentar en esta fecha un nuevo aniversario del nacimiento de su madre, quien ya falleció. Este año, Beatriz Arrastia y Reinares hubiera cumplido un siglo de vida, pero lamentablemente ya no está entre nosotros y la socialité deberá enfrentar su dolor en soledad.





La muerte de la madre de Isabel Preysler sucedió hace dos años atrás y devastó a la madre de Tamara Falcó. Beatriz era una de las personas más importantes en su vida y a quien siempre recurría para buscar refugio. Al haber pasado poco tiempo desde su fallecimiento, Isabel aún está intentando rehacer su camino, sin la mujer más importante de su vida.