Piqué y Shakira están separados formalmente luego de una año lleno de conflictos entre ellos. Gerard rearmó su vida con Clara Chía y se dedica a su empresa Kosmos, mientras que la cantante colombiana se volcó nuevamente a la música.

El ex jugador del Barcelona tiene amigos muy cercanos, entre ellos el streamer Ibai Llanos quien habló de él nuevamente y mencionó el sobrenombre por el cual lo llama. Es un nombre ridículo que le dicen en la Kings League.

Llanos dijo que para molestarlo le dicen “Gerardo el Picas” o “Gerard Piquetas”. El origen de estos nombres nacen a partir de todas las canciones que Shakira le dedicó a su ex esposo y generaron éxito.

Por el momento, el empresario no habló al respecto en relación a los apodos pero no le gustaría nada ya que quiere que sus amigos lo apoyen. Desde que la cantante colombiana lo atacó fue el hazmerreir del mundo entero y no logró una buena defensa, informa Voces Críticas.

Este domingo se desarrolló la final de la Kings League con grandes artistas internacionales. Más de 92 mil personas asistieron al evento para ver que equipo se consagraba campeón del torneo, armado junto a Ibai.

Por el momento, Piqué buscará otro evento que armar o auspiciar para evitar los malos comentarios y dejar de hablar de la autora de Monotonía. Tal vez se tome un descanso junto a su novia, antes de retomar las funciones.