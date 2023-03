Virgil van Dijk es la figura del Liverpool de Klopp y el capitán de Países Bajos. Sus pergaminos poco le importaron al Dibu Martínez, que con una atajada excepcional, le tapó el primer penal de la serie en los cuartos de final del Mundial de Qatar. Al respecto y en una entrevista que concedió a AFA estudio, el arquero dio detalles inéditos sobre aquel encuentro en Lusail.

“El primer penal cuando vi a Van Dijk, yo ya lo conocía del Liverpool, lo vi patear definiciones contra el Chelsea y fue cruzado arriba con dos arqueros que eran altos y se tiraban bien y las dos que fueron cruzados, las dos ganaron. Dije ‘este no va a cambiar’”, inició su relato en diálogo con Morena Beltrán.

Entonces contó que no se dirigió a el jugador, Dibu es reconocido mundialmente por intentar distraer a sus rivales de alguna manera: “No le dije ni una palabra a él, fui directamente con todo mi cuerpo, que es más yo creo que en ese penal me lesioné un poco la cadera abajo que todavía me duele porque me estiré tanto…”.

“Dije ‘este no me lo puede meter’, para mi el primero después de lo que había pasado en el partido era clave para mis compañeros, para darles una tranquilidad después de la euforia de que no entraba en el alargue, nos empatan en el final. Yo creo que en el primero me saqué mucha rabia que tenía del segundo gol”, reveló sobre sus pensamientos de ese primer disparo y su bronca por el empate agónico en el final del partido.