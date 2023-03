Becky G reapareció luego de las polémicas confesiones de Sebastián Lletget, este último estaba comprometido con la cantante y le fue infiel, lo confesó todo.

La cantante no dudó en terminar su relación al enterarse lo había hecho Sebastián aún estado en una relación con ella y próximos a casarse, Becky G apareció en un evento con deslumbrante look al que todos llamó la atención de su mano, pues ya no tenía el anillo de compromiso.

El pasado lunes se hizo entrega de los IheartRadio Music Awards 2023, en Los Angeles, California, la cantante era una de las invitadas más esperadas de la noche, se hizo presente y demostró que una infidelidad no la va a arruinar, se deshizo del anillo de compromiso y deslumbró a todos.

Becky G se vistió de un look negro, muy sensula y provocativo, con un vestido muy jugado, los fotógrafos notaron que no llevaba su anillo de compromiso que Sebastián Lletget le había dado tan solo hace tres meses atrás, pero todo quedó en el pasado tras su penosa infidelidad.

El futbolista Sebastián Lletget confesó “fallé”, haciendo referencia a la relación que tenía con la cantante y recibió y mar de críticas por lastimar a quien iba a ser su esposa, Becky G demostró ser fuerte y lo humilló quitándose el anillo y demostrando que no le afectó nada, informa Voces Críticas.