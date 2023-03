Caso Luis Espinoza: la querella espera “condenas duras”

Dr Carlos Garmendia

Por tal motivo, el Dr. Carlos Garmendia, abogado de la querella, en comunicación con LV12 Radio Independencia expresó: “Las expectativas de la familia y la sociedad de Chicligasta, Los Romanos, que es de donde es la familia de Luis y de Juan, es que se den unas condenas duras. Lo que hizo esta gente es una barbaridad enorme y lo que esperamos es justamente una respuesta de la justicia acorde al accionar de esta banda de animales. No hay palabras amables para poder describir lo que hizo esa gente. Evidentemente se creían que eran impunes en el contexto este de pandemia, donde las fuerzas de seguridad estaban bastantes sobrepasadas con respecto a respetar las libertades individuales y el respeto que merecían las personas. Ha sido un aspecto complicado en ese sentido”.

“Yo le atribuyo dos factores a este accionar, la pandemia es uno, ya que las fuerzas de seguridad estaban muy desbocadas, no en Tucumán solamente, sino que en todo el país y por otro lado, nosotros tenemos una policía institucionalmente que no cambió desde la dictadura a esta parte. Todos los que han sido juzgados y esperamos que sean condenados, son policías que se han formado durante la democracia, no hay ninguno que venga de la dictadura y sin embargo además de la utilización de las armas de fuego letal, además de eso, resolver el homicidio con la figura de la desaparición”, expresó.

Por otro lado, reconoció que este grupo de policías que se lleva a un civil, a un municipal a la localidad de Mencho, en la jurisdicción de Monteagudo, van con la intención de desarmar una supuesta carrera cuadrera, llegan al lugar haciendo disparos, “no está comprobado que haya habido una carrera cuadrera y si hubiera habido no tiene justificación. Llegan haciendo disparos, eso está probado y acreditado, reducen y detienen a Juan Espinoza, que estaba volviendo para su casa después de haber ido a cobrar junto con su hermano Luis, que venían a caballo. Luis intenta ayudar a su hermano y recibe un disparo de arma de fuego, una pistola de 9 milímetros, el arma del policía Morales por la espalda y eso le da la muerte casi instantánea”.

image.png Hoy se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de Luis Espinoza. Foto Elena Nicolay

Además, agregó que los policías lo que deciden hacer ante esta situación, primero intentan buscar un arma para plantar un arma y simular un enfrentamiento armado, lo cual, por alguna razón, no se sabe cuál es, no lo hacen. Luego deciden llevar el cuerpo de Luis a la comisaría, le sacan toda la ropa para poder quemarla y después borrar todas las pruebas, lo envuelven en un plástico y tiran el cuerpo en la ruta, camino a Las Estancias, del lado de Catamarca, en un barranco de 80 metros para que nadie lo encuentre.

“Lo que pasó es que los primeros días se buscaba una persona desaparecida y en el momento que son detenidos los policías, cuatro o cinco días después, estaba esa posibilidad de que el delito que hayan cometido sea el de la desaparición forzada, e que uno de los abogados de la defensa, como estrategia para meter a su cliente en la ley de acusado arrepentido, ese abogado hace el planteo en la justicia federal”, explicó.

