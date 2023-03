Desde hace semanas se viene rumoreando el posible divorcio entre el príncipe Guillermo y la duquesa de Gales, Kate Middleton, y es que no esta noticia no debe sorprender a nadie, ya que hasta el mismo príncipe Harry lo había anunciado en su libro “Spare”, pero muchos omitieron la información y ahora al parecer era cierto lo que informó en ese momento.

Y es que por lo que se presume la relación sentimental entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton es más complicada de lo que se piensa, es preciso recordar que el futuro heredero al trono ya había dado señales de la ruptura de su matrimonio.

Una de las pistas que dio el futuro rey fue al principio de su relación amorosa, cuando aun eran novios y no tenía muy claro sus sentimientos con la que hoy es madre de sus hijos, por lo que en aquella ocasión decidieron darse un tiempo y terminaron.

En el año 2004 el príncipe Guillermo pensando que ya había aclarado su amor por Kate volvió con ella, pero cuatro años más tarde volvieron a terminar, pero era tan incapaz de darle la cara ya que no tenía un motivo para romper la relación que lo hizo a través de una llamada telefónica. Informa Voces Críticas.

Fue en el año 2010 cuando el príncipe Guillermo una vez más volvió a reencontrarse con la hoy duquesa y le ofreció que se casaran, fue así como al año siguiente decidieron darse “el sí, acepto” pero hoy este matrimonio se desvanece por las infidelidades del royals.

Pero lo que dejó en evidencia que ya no hay amor, fueron unas fotografías del 2019 que han generado el escándalo mundial y es donde aparece el príncipe Guillermo de manera muy amorosa con su amante y ex amiga de Kate, momento que sucedió estando casado. Con estas evidentes pruebas es más que suficiente saber que este matrimonio no tendrá un final feliz, incluso hasta le ha pedido a su padre que invite a la coronación a su amante, más descarado no puede ser.