Gerard Piqué se encuentra en un gran momento con Clara Chía Martí. Se sabe que a la joven de 23 años no le gusta nada la exposición, sin embargo, por su pareja participó de la final de la Kings League con el Camp Nou repleto de espectadores que vieron a la empleada de Kosmos acompañar a su novio.

En ese sentido, más de las 92.000 personas y los dos millones de espectadores que veían la transmisión de la final de la competición por Twitch fueron testigos de la primera aparición de la estudiante de relaciones públicas junto con los hijos del ex futbolista del Barcelona y Shakira, Milán y Sasha.

Si hay algo que a la cantante y compositora colombiana le molesta es que la nueva novia del ex jugador de la Selección de España comparta tiempo con sus hijos. Por eso, los medios de comunicación buscaban por cielo y tierra la primera foto en la que Chía Martí aparezca con los menores.

Sin embargo, lo que no se esperaba era que ese momento sucediera en uno de los eventos más importantes del proyecto que lleva a cabo Gerard Piqué. Todo fue captado por una persona que estaba presente en las gradas del Camp Nou, en ese momento, capturó a los hijos de Shakira y Piqué sentados y a Chía Martí apenas unos metros más adelante junto a su novio.

Esto no le gustará nada a la cantante colombiana, de quien se había conocido que le habría pedido al ex defensor del Barcelona llegar a un acuerdo con respecto a la relación de sus hijos con Clara Chía Martí. Según habían indicado medios españoles, el acuerdo de separación incluía que la joven de 23 años no pueda compartir tiempo y espacio con los hijos de su pareja.

Por lo tanto, con el evento en el Camp Nou esta “cláusula” habría sido ignorada por Piqué ya que se los vio a Milán y Sasha a pocos metros de Clara Chía Martí. Así apareció la primera foto de la joven con los hijos del exfutbolista, algo que le dolerá muchísimo a la colombiana. Informa Voces Críticas.