El rey Felipe VI es el hombre más importante e influyente de España y lleva toda una vida junto a su esposa, la consorte Letizia. Sin embargo, ambos tienen sus secretos personales que no comparten entre ambos.

Si bien hace más de 30 años que se conocen y hace casi 20 que dieron el sí para siempre, todavía tienen pendientes algunas cuestiones que se esconden entre ambos. Es de público conocimiento que la monarca es muy estricta con la alimentación de su esposo y la de sus hijas.

A pesar del régimen al que es sometido por parte de su compañera de vida, Felipe VI esconde su postre preferido, que come lejos de Letizia. La delicia se llama ‘leche frita’, que es un dulce que se realiza a base de harina cocina con leche y azúcar, que se cocina al punto de llegar a ser una pasta, para que sea fácil de cortar en porciones.

El siguiente paso es reborzar los trozos para, posteriormente, fritarlos. No hay dudas de que hay un terrible motivo por el cual Letizia no permite este postre en la mesa. Lo cierto es que esa tentación contiene una cantidad de grasas, por lo que no es nada saludable; todo lo contrario a la estricta dieta que lleva la monarca. Informa Voces Críticas.