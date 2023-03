Belinda denunció que fue atacada por una fan durante un concierto en la feria de las fresas en Irapuato 2023. Se presentó este domingo en el Teatro del Pueblo de Guanajuato y brindó un recital inolvidable para todo el público.

Mientras cantaba, una fans rompió la seguridad y subió al escenario, la tomó por sorpresa y la agarró de las piernas. Mientras todo eso ocurría, no paraba de decirle te amo y los guardias trataban de sacarlo de allí.

También cuando intentaban que suelte a Belinda, la jaló y la tocó de manera inapropiada ya que le levantó la falda. El hombre no la soltó y colocó su cabeza en el pecho de la autora de “Luz sin gravedad” e inmediatamente le dijo que si se relajaba no lo iban a agarrar.

Tras varios intentos, lograron bajarlo del escenario e incluso cuando era llevado a un costado, le ofreció una bebida y le dijo que respire porque “está pedito” y la asustó. Luego, el show continúo con total normalidad.

Después de su exitoso concierto en Irapuato, la princesa del pop latino @BelindaPop comparte en instagram que fue asustada y lastimada por un “fan” que se subió al escenario Al parecer se encontraba en estado de ebriedad (vídeo vía tiktok) pic.twitter.com/pMwsoOl2Ho — Belinda Data (@BelindaData) March 27, 2023

Una vez abajo, Belinda Peregrín Schüll se expresó mediante las redes sociales en donde dijo que el episodio la asustó mucho y repercutió en su salud. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me lleve. Me duele mucho la espalda”, escribió para los fans que no sabían lo ocurrido. Además de esto su salud no corre peligro y se espera que continúe su agenda laboral, informa Voces Críticas

Al conocer los hechos, repudiaron el accionar de esta persona ya que aseguran que se quiso propasarse con la intérprete hispanomexicana. Muchos recomendaron que lleve a cabo una acción legal, pero otros solo se preocuparon por su salud y que el episodio no pasó a mayores.