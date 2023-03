Este lunes por la mañana, el príncipe Harry estuvo en Reino Unido para rendir cuentas ante el Tribunal Superior de Londres, para acelerar los tiempos en el juicio que encabeza contra un diario británico. Fue una sorpresa para todos, ya que nadie sabía del viaje que debía hacer. Solamente fueron notificados miembros de la Familia Real, como el rey Carlos III, algo que no le gusta para nada a Camila Parker.

Desde su arribo a la capital inglesa, la gran incógnita corría ante la posibilidad de un encuentro, dentro del terrible distanciamento, entre el duque de Sussex y su padre. La discordia se incrementó mucho más desde el lanzamiento del libro ‘Spare’, en el mes de enero pasado.

Hace pocas semanas, Carlos III decidió que su hijo y Meghan Markle sean ‘desalojados’ de Frogmore Cottage, residencia que les prestó la difunda Isabel II al momento de casarse, para que sea entregada al príncipe Andrés, hermano del monarca. Informa Voces Críticas.

Por eso, la pregunta es donde se alojará el príncipe Harry durante los cuatros días que dure la audiencia. Sin embargo, la respuesta sería que el duque de Sussex se aloja en la misma Frogmore Cottage, debido a que el anuncio de desalojo todavía no sería válido. A pesar de la orden, se cree que Harry y Meghan Markle podrán usar la residencia oficial hasta fines del mes de mayo.

Esos dos meses que los duques de Sussex tendrían como tregua servirán para que no tengan excusas para asistir a la ceremonia de coronación, ya que el alojamiento no será una cuestión a resolver. Sin embargo, todavía no hay novedades sobre lo que ocurrirá el próximo 6 de mayo.

En muchas ocasiones, el hijo de Lady Di expresó que consideraba a ese lugar como el único seguro en Reino Unido, siendo que tenía un valor muy especial para él. Cabe decir que desde que se fueron de allí, el príncipe Harry y Meghan Markle siempre utilizaron esa residencia como alojamiento cada vez que regresaban al país.