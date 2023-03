Tal como lo indicaban las encuestas, Marcos Ginocchio se consagró como ganador de Gran Hermano (Telefe). Durante los primeros minutos de este martes apagó las luces de la casa más famosa del país y se retiró en compañía de Morita, la perra que ingresó al reality con su hermano Caramelo. Sin embargo, una vez que cruzó la puerta se la sacaron y Santiago del Moro tuvo que aclarar qué pasó con ella.

Al bajar de la combi para reencontrarse con su familia y excompañeros, Robertito Funes Ugarte le preguntó más de cinco veces dónde estaba el animal. Ahí fue cuando intervino el conductor, que explicó que se la llevó el veterinario para cuidarla mientras el campeón firmaba los papeles de adopción responsable.

Días atrás, en A la Barbarossa (Telefe), el mismo veterinario dio algunos ítems que se evaluarán para llevar adelante el procedimiento. Se analizará si en la vivienda del joven salteño hay piletas con protección para que ella no se ahogue, si hay niños y si existe el compromiso de cuidarla para siempre, no solo con la presencia, también haciéndose cargo de los alimentos, las vacunas y los medicamentos en caso de que los necesite. Si todo esto está en orden, Marcos volverá a Salta con Morita, que ya tiene una camita valuada en 22 mil pesos.

Todo quedó a oscuras, menos el camino azul en el que Marcos, con Mora y la valija, se encontraban. “Y ahora nos vamos a la otra puerta, despacio, los dos. Las luces se apagaron, pero cuando atravieses esa puerta sabrás llevar toda tu luz propia que es mucha, a esa vida que te espera. Mirame, mirá la casa. Felicidades, amigo, Quiero decirte una cosita más, que es muy importante para mí, cuidá mucho a Morita. Hasta pronto, un gusto conocerte”.

La imagen aérea mostraba una completa oscuridad, salvo por la imagen del ganador iluminado por un haz de luz. “Te quiero mucho, Grande”, llegó a decir el salteño, a lo que la voz de Gran Hermano respondió con un simple y sincero: “Yo también”. La música épica avanzaba y finalmente el Primo abandonaba la casa.

El rating en ese momento se encontraba en los 30 puntos, y fueron muchos los que encontraron algunas similitudes entre esa salida y el final de la película The Truman Show, “El productor de GH se miró The Truman Show antes de arrancar el capítulo final, no puede ser esta escena completamente CINE de Marcos saliendo de la casa”, explicó un usuario, sintetizando el momento televisivo.

“Marcos mirando la puerta de entrada y salida de la casa de Gran Hermano es Jim Carrey en el final de The Truman Show”, afirmó otro de los usuarios de Twitter. “Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches”, replicó otro, haciendo alusión al final del filme.

Es que, pese a que en ediciones anteriores también se utilizó el recurso de apagar las luces de la casa, es la primera vez que se hace de esta forma. De hecho, en las primeras ediciones apenas era una salida sin tantas palabras de despedida como se recuerda en otra emblemática edición, la de 2007 que consagró a Marianela Mirra.

Marcos Ginocchio se llevará a Morita, pero primero debe llenar el formulario de adpción formal

Tras cinco meses de encierro, Marcos Ginocchio se consagró ganador de Gran Hermano por decisión del público. En una votación récord, le sacó 40 puntos de diferencia a Nacho Castañares, el subcampeón. Luego del tan esperado abrazo con su familia, Santiago del Moro le entregó el cheque con parte del dinero del premio, que se incrementó con los intereses generados en Mercardo Pago.

A los 15 millones de pesos que otorgó la producción, se sumaron otros $4.441.132, lo que da un total de $19.441.132. El joven salteño también recibió una casa prefabricada y un año de cerveza gratis, además de una moto que obtuvo semanas atrás, cuando su hermana lo visitó en el reality.

Ginocchio, además, regresará a su provincia natal muy bien acompañado. Se quedará con Morita, la cachorra que ingresó al juego con Caramelo. “Nos vamos a casa gorda”, se le escuchó decir emocionado tras la salida de Julieta Poggio, que quedó en tercer lugar.