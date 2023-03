Georgina Rodríguez estrenó la segunda temporada de su reality “Soy Georgina” que se posicionó como lo más visto en la plataforma de contenidos Netflix. Y es que todo el mundo quiere conocer la vida de la empresaria que enamoró a Cristiano Ronaldo.

La modelo se convirtió en una referente en el mundo de la moda ya que comparte en sus redes sociales sus looks creados con prendas, joyas, bolsos y zapatos de lujo. Pero recientemente reveló algo más que siempre lleva puesto y que es un infaltable en su tocador, su perfume.

En una de sus publicaciones en Instagram, Georgina Rodríguez, muestra en un comercial, ante sus 50 millones seguidores, su nuevo perfume favorito. “Tuve la bendición de colaborar con la mejor marca de perfume saudí en Oriente Medio y el mundo pronto, ¡Laverne!”, escribió la empresaria.

En esta campaña para la firma de Arabia Saudita, la mujer de Ronaldo, habla de la cultura saudí y afirma que se siente muy segura en el país y que le encantan sus valores familiares. Estas declaraciones recibieron duras criticas como por el ejemplo la de uno usuario que escribió: “No se puede creer lo que está diciendo… está hablando el dinero”.

Las críticas surgen a raíz de que algunos internautas mencionaron que dado al sistema de “tutela masculina” impuesto en el país, la modelo, no puede adorar los valores familiares de una cultura que pone a las mujeres en segundo lugar. “A ver me encanta Georgina. Pero que digas que ese país respecta las familias…por ahí no. Las mujeres no son respetadas”, fue otro de los mensajes que se pueden ver en la publicación.