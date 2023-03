Es oficial, además de cantante, Jungkook de BTS, también es modelo. Esta mañana, la firma Calvin Klen hizo oficial el anuncio de que el artista es el nuevo embajador de la popular marca estadounidense.

Con un mensaje, Jonathan Bottomley, director de marketing global de la firma, anunció que están muy orgullosos de poder identificar talentos a nivel global, cuyos valores personales sean idénticos a las creencias de la empresa. Por ello, se consideran muy afortunados de contar con él como representante de Calvin Klein.

what makes an icon? introducing Jung Kook in Calvin Klein denim.

by Park Jong Ha. https://t.co/cg3Z5VIXI5 pic.twitter.com/8iXhObe61o

