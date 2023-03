La vida amorosa de Iñaki Urdangarin vuelve a ser tema de conversación tras su salida de prisión. El exjugador de balonmano, quien se encuentra en proceso de divorcio con la infanta Cristina, se estaría planteando iniciar una nueva vida con Ainhoa Armentia, su actual pareja sentimental. Sin embargo, los hijos de la abogada no ven con buenos ojos la presencia del exduque de Palma en su vida.

Desde su salida de prisión, Urdangarin se ha instalado en Vitoria junto a su madre, Claire, quien aunque no presenta problemas de salud, prefiere estar cerca de su hijo en estos momentos. Sin embargo, esta situación podría cambiar una vez que se formalice el divorcio y Urdangarin decida iniciar una vida junto a Armentia.

La abogada y el exjugador de balonmano han decidido ir poco a poco en su relación, ya que ambos están divorciados y, según fuentes cercanas, planean formalizar su relación en el verano de este año. No obstante, el tema de los hijos de Armentia parece ser un impedimento, ya que aún no se sienten cómodos con la presencia de Urdangarin.

Los hijos de Armentia son adolescentes y han pasado por momentos difíciles debido a la ruptura de su madre con su padre. Según fuentes cercanas, los jóvenes no han perdonado la infidelidad de Iñaki Urdangarin a la infanta Cristina y no quieren que forme parte de su vida. Por esta razón, cuando están con su madre, la pareja no se ve.

Por otro lado, Urdangarin mantiene una relación cordial con sus hijos, aunque estos no le perdonan la infidelidad a su madre. Pablo, Miguel, Juan e Irene han mostrado su apoyo a su madre en este difícil momento, especialmente los dos últimos, quienes no se hablan con el exduque de Palma.

La semana pasada, Iñaki Urdangarin acudió a Burgos para ver jugar a su hijo Pablo en el Polideportivo Municipal El Plantío. Acompañado por su madre, el exjugador de balonmano se mostró muy afectado por la derrota del equipo de su hijo. Tras el partido, madre e hijo compartieron una comida en la que, una vez más, no estuvo presente Armentia.

Claire, la madre del exjugador de balonmano, mantiene una buena relación con la infanta Cristina y no guarda una relación cordial con Armentia. Según fuentes cercanas a la familia, no puede ni ver a la actual pareja de su hijo. Por otro lado, la infanta Cristina ha sido acogida como una hija por la familia de Urdangarin, quienes la quieren con locura. Informa Voces Críticas.