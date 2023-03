Irene Urdangarin ha quedado en el medio entre la disputa de sus padres, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y, aunque no ha querido interferir demasiado, es notoria la preferencia por su madre, debido a que es ella quien la acompaña en sus momentos más importantes y quien respaldara sus proyectos académicos.



Como es de público conocimiento, Iñaki Urdangarin está en una etapa en la que solo le interesa resolver su divorcio y salir bien librado en cuanto a los arreglos económicos con su ex esposa. Esta situación ha causado un gran enfado en la Familia Real, porque significa que todas las responsabilidades caerán sobre Cristina, sobre todo las que involucran a Irene.





Cuando la hija de la infanta Cristina termine sus estudios, iniciará un nuevo camino en la universidad. La gran pregunta hasta el momento era saber quién se iba a hacer cargo de pagar la ostentosa matrícula y, al parecer, a la infanta Cristina no le quedará otra opción que solventar ese gasto ella sola.

Como Iñaki Urdangarin no se ha establecido desde que se alejó de la Familia Real, no cuenta con un trabajo ni tampoco tiene en mente proyectos a futuro, no podrá pagar un porcentaje de los estudios de Irene Urdangarin, algo que a Cristina le causó un gran malestar. Informa Voces Críticas





Pero eso no es todo, porque además de desentenderse de sus obligaciones como padre, Iñaki Urdangarin continúa presionando a la infanta Cristina para que se haga cargo de sus viajes y de su seguridad. Mientras tanto, Irene Urdangarin estudia el panorama y se mantiene firme junto a su madre y completamente alejada de su padre, quien no le demustra ni un poco de interés.