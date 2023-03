La presencia del príncipe Harry y Meghan Markle en la próxima coronación del rey ha sido cuestionada por expertos reales debido a rumores sobre su relación con la familia real. Aunque al principio se dijo que los duques de Sussex deseaban un bautizo real para su hija, la princesa Lilibet, se ha afirmado que esto podría no ser cierto, ya que Meghan no quiere que sus hijos vean al rey Carlos debido a su resentimiento hacia él por obligarlos a abandonar el Reino Unido.

El psicoterapeuta Eduardo Omeltech, especializado en energía y emociones, cree que los Sussex aún no han reparado su relación con el rey y otros miembros de la realeza después de las consecuencias del Megxit.

La aparición sorpresa del príncipe Harry en el Tribunal Superior de Londres para presentar un caso contra el editor de Daily Mail por violación de la privacidad, tampoco ayudó a mejorar las cosas. Informa Voces Crìticas.

Con la coronación del rey programada para el 6 de mayo, aún no está claro si Harry y Meghan asistirán al evento. Según Omeltech, la decisión de pedir una tregua con la familia real probablemente la tome Meghan Markle, y no su esposo. La ex actriz de Suits podría interceder para conseguir la paz familiar, pero por el momento no quiere que sus hijos vean a su abuelo, a quien culpa de obligar a la pareja a abandonar la familia real.

El psicoterapeuta sugirió que Harry debería dejar atrás los eventos de los últimos años y enfocarse en el futuro. Para hacerlo, debe concentrarse en su poder interior y no aferrarse al pasado, de lo contrario, esto lo consumirá aún más. Omeltech también afirmó que Meghan también estaría interesada en resolver la situación, y se sentiría culpable por todos los problemas que han ocurrido.

En última instancia, la presencia de Harry y Meghan en la coronación dependerá de su relación actual con la familia real. Si deciden no asistir, será una señal más de que las relaciones entre ellos siguen tensas. Sin embargo, si deciden asistir, podría ser un paso hacia la reconciliación. De cualquier manera, la decisión final probablemente la tomará Meghan, quien parece ser la más dispuesta a ofrecer una rama de olivo a la familia real.