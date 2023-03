Yailin la Más Viral junto con Anuel AA se convirtieron en padres de Cattleya semanas atrás luego de separarse como pareja. La separación fue muy cruel para ambos ya que hubo infidelidad, denuncias y una cruel ruptura.

Ahora afirman que en el medio de la pareja hubo un brujo que habría provocado que el cantante no se vaya del lado de su mujer. El hombre charló con un medio de comunicación dominicano en donde contó novedades sobre este “trabajo”.

La cantante dominicana le pidió que el rapero enfocara todos sus sentimientos en ella, pero no funcionó porque Yailín la Más Viral no cumplió su parte del trato. Lo único que debía llevar a cabo, era el pago de una gran suma de 3.700 dólares.

El brujo había enterrado un objeto con el hechizo de Anuel AA. Una vez que la autora de “Soy Mamá” no concretó el pago, el hombre de la magia oscura desenterró el objeto y lo tiene con él. Por este motivo, la brujería no funcionó y la relación terminó entre ellos durante su embarazo.

El video de la denuncia se hizo viral en redes sociales y los internautas no tuvieron miedo de brindar su opinión al respecto. Muchos no creen en las brujerías, por lo que argumentan que simplemente la relación no prosperó, informa Voces Críticas.

Yailín dijo que Anuel fue violento con ella y no se llevaban muy bien en el último tiempo por lo que lo mejor era terminar. Se volvieron a unir por el nacimiento de su hija.