Pese a la turbulenta última etapa de su vida, Mario Vargas Llosa está de festejo por su cumpleaños número 87. El afamado escritor peruano celebra un año más de vida y todo indica que, después de muchos años, lo festejará junto a su ex esposa, Patricia Llosa, y sus queridos hijos.



La vida del Premio Nobel cambió rotundamente, luego de que se oficializara su separación de Isabel Preysler. El escritor tuvo que acostumbrarse a la persecución de la prensa y a los escándalos generados por las declaraciones de su ex pareja pero, finalmente, logró encausar su vida y dedicarse a su familia y a su exitosa carrera. Informa Voces Críticas





Este presente lo encuentra mucho mejor, debido a que sus hijos y Patricia Llosa están más cerca que nunca. De hecho, Mario Vargas Llosa se volvió a instalar en Perú, donde tiene varios proyectos junto a la madre de sus hijos, como por ejemplo, la restauración de una propiedad muy antigua y, además, su gran pasión como lo es la escritura.



Además, el ex matrimonio ha aprovechado los últimos acontecimientos familiares para mostrarse muy unido. Uno de ellos fue el casamiento de Josefina, su nieta. En esa velada se lo vio de muy buenos ánimos al escritor, lo que indica que ya superó el agotamiento que le causó la separación con Isabel Preysler; y que se está permietiendo disfrutar de sus grandes reconocimientos, como fue el que le hicieron en la Academia Francesa hace algunas semanas.

Happy 87th Birthday🎂📖 pic.twitter.com/cFMxDDkLtw — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 28, 2023





Pero eso no es todo porque uno de los hijos de Mario Vargas Llosa, Álvaro, también ha mostrado algunos detalles que muestran que su padre está muy comprometido con su trabajo, dado que se lo ha visto escribiendo y corrigiendo parte de su material. Sin dudas, el mejor escape que ha encontrado frente a los ataques de su ex quien, al contrario del escritor, aún no encunetra el rumbo de su vida y no puede superar las marcas que dejó la dolorosa ruptura.