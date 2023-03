Antes de Letizia, el rey Felipe VI estuvo de novio con una modelo, Eva Sannum, con quien rompió a días de navidad en el año 2001, la mujer estuvo demasiado cerca de convertirse en la reina de España pero no pudo.

Según el rey Felipe VI cortaron por “Razones estrictamente personales y particulares, cada uno seguirá su camino en la vida”, eso es lo que declaró el esposo de Letizia cuando le preguntaron porqué fue que terminó su relación con la modelo noruega.

Ahora se conoció un pacto de silencio que el rey Felipe VI hizo, ya que conoce secretos que podrían fulminarlo mediáticamente, por lo que Letizia tomó la decisión de apoyarlo como su esposa, ya que ella también tuvo su pasado y él la apoyó.

El silencio de Felipe VI tiene un altísimo precio, le llueven las ofertas para que revele secretos, tal y como lo hizo el príncipe Harry de Inglaterra, ahora la monarquía británica no puede salir del caos mediático que el príncipe hizo.

Lo que no se sabe si Felipe VI pagó una suma millonaria o no a Eva, la modelo noruega, quien se esfumó por completo de la vida del rey de España y no emitió ni una palabra, lo mismo hizo el esposo de Letizia, quien se mantuvo en total silencio sobre la drástica separación de quien pudo haber sido reina hoy en día, informa Voces Críticas.

El periodista Jaime Peñafiel se encargará de descubrir ese pacto de silencio y lo va a revelar ante todos España, se esperan las primicias en los próximos días, ¿Será un caos la monarquía española?, Seguramente, pero hay que ver qué tan grave son esos secretos.