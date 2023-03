Morena Rial sigue en el ojo de la tormenta. Luego de haber sido imputada por robar en un negocio de celulares, perteneciente a la familia de su ex, ahora un local de indumentaria la escrachó en las redes sociales por mechera. También la acusaron de comprar algunas prendas y devolverlas rotas y sucias

“La verdad que jamás pensé o imaginé llegar a este punto, ya que le di millones de oportunidades para que me devuelva la ropa o me pague la cantidad que se robó de mi local. Me contacté con vos más de cuatro veces pidiéndote que me deposites algo de toda la ropa que me robaron vos y esos dos desastres de mujeres que andan con vos. Y así como les echaste la culpa a ellas, deberías ver con quiénes andas para cuidar tu imagen”, escribieron desde el perfil de Instagram de “Myangel.ind”, de la provincia de Córdoba.

Luego, agregaron: “Tengo los mensajes, tengo las pruebas, tengo las cámaras. Hoy veo que subís una foto con el top fucsia que noté que faltaba. Espero te de la cara para pedir disculpas. Éxitos, y que lo mejor venga para gente buena, no para vos y aquellos con los que te relacionás”. Horas después, optaron por eliminar el posteo de la cuenta, y explicaron que les daba vergüenza ajena hacer público o arruinar la página con algo tan desagradable. Por el momento, la mediática no emitió palabra al respecto.

Morena Rial fue imputada por robo y amenazas

En agosto, Morena Rial fue grabada por una cámara de seguridad mientras robaba en un negocio, perteneciente a un familiar de Facundo Ambrosioni, su ex. En A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, aseguraron que los videos comprobaron que se llevó varios iPhone, y por eso la Justicia decidió imputarla.

Carlos Nayi, el abogado del demandante, contó en El show del Lagarto (eldoce) que la mediática podría recibir, como mínimo, seis años de condena, y adelantó que si los cargos de coacción y amenazas avanzan contra ella, se sumarían otros seis años. La joven accedió a ir a declarar luego de dos llamados, y lo hizo en compañía de una amiga y su letrado.

La hija de Jorge Rial eligió un atuendo bastante particular para evitar ser reconocida, pero no pudo evitar que un curioso la retratara: se puso un maxibuzo rosa con capucha que no le sirvió para pasar desapercibida. En medio de un gran temor por la inminente viralización del material que la compromete, Morena hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde intentó defenderse. “Las acusaciones ridículas y falsas que estuvieron circulando en medios serán explicadas por Alejandro Cipolla, mi abogado. Luego no me vengan llorando para que lo frene, como sucedió varias veces. Violencia contra una mujer y tu hijo es algo despreciable”, sentenció.

La hija de Jorge Rial apareció muy enojada en las redes sociales, luego de que varios medios sacaran a la luz que estaba detenida por robo y publicaran fotos de ella, con la cabeza tapada por la capucha de un maxi buzo rosa mientras estaba declarando, luego de que la Justicia de Córdoba la llamara en tres oportunidades a dar su palabra sobre los delitos que le imputan.

Furiosa, la influencer apareció en el lugar del acompañante de un auto mientras otra persona manejaba el vehículo en el que iba y reveló que no estaba detenida como había trascendido en Twitter, como así también en algunos medios.

“¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Estoy presa y no lo sabía? ¿Estoy detenida y no lo sabía?”, comenzó diciendo Morena, bastante seria y enojada por la información falsa que habría circulado sobre ella, luego de que denunciara a su ex pareja por violencia de género y que él contraatacara al revelar que había robado en un local.

“Guau, cómo hablan, cómo les gusta hablar”, agregó la actriz, filosa con aquellos medios que publicaron la noticia de su detención, después de que prestara su declaración en una comisaría de Córdoba, donde está instalada la actriz junto a su pequeño hijo,

“Qué lengua larga que tienen. ¿Por qué no se les corta?”, sentenció la actriz, muy molesta por toda la situación que trascendió sobre ella y que tuvo que salir a aclarar en sus redes sociales para terminar con las noticias falsas.