La pareja formada por Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han sido los protagonistas de numerosas noticias en los últimos años. Esta vez, la modelo y empresaria concedió una entrevista al programa de variedades español, donde habló sobre su día a día y sobre la manera en que educa a sus hijos. Georgina relató cómo es un día “ajetreado” en su vida, que comienza a las 6:30 am supervisando obras, ya que ella y Cristiano son inversionistas en bienes raíces. Además, afirmó que le encanta hacer ejercicio, y que esto es algo que también trata de inculcar en sus hijos.

Con cinco hijos en casa, Georgina sabe que la disciplina en cuanto a la alimentación es esencial. En la entrevista, explicó que aunque Cristiano Jr., el hijo mayor, ya es un preadolescente que come bien, con el resto de los niños a veces tiene que apretar más en la disciplina. Informa Voces Críticas.

Ante la pregunta de cómo hace para que sus hijos coman si no quieren, la modelo respondió que no deja comida en el plato, sino que la guarda para merendar. Además, mencionó que a veces les muestra videos de niños que no tienen acceso a la comida para enseñarles la importancia de no desperdiciar alimentos y valorar lo que tienen.

Georgina también habló sobre su propia experiencia con la comida cuando era niña, diciendo que era muy mala para comer y que incluso la echaban del comedor por no acabarse los alimentos. Esta experiencia le ha llevado a valorar aún más la importancia de la alimentación saludable para sus hijos.

En otro momento de la entrevista, la esposa del futbolista portugués habló sobre la humildad que caracteriza a su familia y a la de Cristiano. Explicó que siempre les inculcan a sus hijos el valor de las cosas y que hay que agradecer, ya que la gente no está obligada a tratar bien a alguien solo por ser el hijo de alguien famoso.

En definitiva, la entrevista de Georgina Rodríguez fue una oportunidad para conocer un poco más sobre la vida de esta familia y los valores que transmiten a sus hijos. Además, Georgina demostró que la disciplina y la educación son fundamentales para criar a niños saludables y felices.