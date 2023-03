Diversos medios internacionales aseguran hace semanas que Charlene de Mónaco y Alberto II se estarían por separar ya que desde hace tiempo no se les ve juntos. El divorcio sería inminente, pero por fin el palacio real emitió un comunicado.

El palacio Grimaldi desmintió que exista una crisis entre los príncipes. Un portavoz aseguró a la especialista en Casas Reales, Brittani Barger, que es todo mentira el distanciamiento entre el matrimonio y la información dada a conocer era incorrecta.

A pesar de estas afirmaciones, muchos no le creyeron y aseguran que los príncipes Alberto y Charlene si están en una fuerte crisis. Ahora de nuevo fueron vistos juntos tras una mejora en la salud de la princesa.

La ex nadadora se encuentra recuperada de la infección por la que estuvo alejada muchos meses de su familia, principalmente no fue vista en el cumpleaños de su esposo. Además de esto, también evita los compromisos para cruzarse con las hermanas de su esposo, ya que no se llevan muy bien.

En el 2022, un semanario francés publicó información sobre un acuerdo que tenía la princesa para recibir una importante cantidad de dinero a cambio de participar en actos puntuales. Asimismo, también residen en Ginebra y no en Mónaco según este acuerdo. Esta información jamás fue confirmada por fuentes oficiales.

Con el tiempo, Charlene de Mónaco ganó el protagonismo y la popularidad del pueblo lo que generó que desplace a las hermanas y las sustituyeron en actos oficiales como la celebración de Santa Devota. Por el momento su situación real es desconocida, pero siguen vigentes en sus actividades reales.