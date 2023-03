El domingo pasado, Gerard Piqué logró llenar de hinchas el Camp Nou tras llevar a cabo la final de la Kings League. Sin embargo, más allá de la felicidad del momento, el exfutbolista terminó protagonizando un extraño momento con uno de sus hijos que se volvió viral en las redes sociales.

Lo cierto, es que el evento del que terminó saliendo campeón ‘El Barrio’, el equipo de Adri Contreras, tuvo además de fútbol, actuaciones musicales y diferentes momentos que terminaron estirando la final durante largas horas. En ese sentido, los hijos del ex defensor del Barcelona, Milán y Sasha, comenzaron a aburrirse.

Gerard Piqué screaming at Milan because Milan called Shakira during the event and was bored there.

What an evil man. pic.twitter.com/PjBgkNeW2Q

— Asandé (@kewchiy) March 27, 2023