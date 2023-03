DEPORTES (Redacción Voces Críticas) En las últimas horas, Mario Kempes habló y lanzó un contundente mensaje para Lionel Messi quien sigue festejando todo lo que obtuvo junto a la Selección Argentina.

Según trascendió, el ex futbolista le aconsejó al rosarino continuar en el plantel parisino por lo menos unos tres años más. De esa forma, estará muy preparado para lo que podría ser el Mundial 2026.

Lionel Messi todavía no renovó contrato con el PSG el cual se le vence a mediados del presente año. Además, el 10 argentino en este último tiempo no se ha sentido cómodo con los tratos que tuvo dentro del dicho equipo, algo que no pasaba en el Barcelona. Informa Voces Críticas.

Mario Kempes afirmó que el rosarino se lo verá con un fabuloso rendimiento en los siguientes meses, debido a que estarán la instancia de Eliminatorias para definir realmente lo que serán los demás torneos.

El ex goleador ratificó una vez más que en caso de que Lionel Messi no llegue al Mundial 2026, Argentina no tendrá ningún líder futbolístico y esto provocaría un golpe muy duro para el fútbol argentino.

Por todo lo antes mencionado, Mario Kempes le brindó un consejo para que el 10 lo pueda evaluar de cara a lo que podría ser la cita mundialista donde claramente el equipo de Lionel Scaloni es el gran favorito.