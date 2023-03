El rey Carlos III ya se encuentra marcando su nuevo territorio con una identidad ya solidificada a través de los años. Y ahora hizo gala de sus claros intereses en su primera visita oficial a un Estado siendo monarca.

Actualmente, se encuentra en Alemania, en donde aterrizó hace unas horas, y en donde fue calurosamente bienvenido por la multitud.

Carlos III bajó del avión junto a Camila Parker para luego ir a las Puertas de Brandeburgo. Allí, estrecharon las manos de los seguidores que se juntaron a verlos y hablaron con ellos, aparte de reunirse con el presidente Frank-Walter Steinmeir y su esposa Elke Büdenbender y sacarse diversas fotografías.

Pero no fue hasta después que la agenda del monarca británico demostró su verdadera afinidad. Y es que es conocido por ser un apasionado de la naturaleza y del activismo ecológico, informa Voces críticas.

The King and President Steinmeier met young climate activists attending a green energy reception at Bellevue, the presidential residence. pic.twitter.com/EBTk3Yx9nr

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 29, 2023