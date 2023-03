Isabel II murió el 8 de septiembre del 2022 y su hijo, Carlos III, asumió el trono. Desde entonces, se lo pudo ver cada vez más en actividad, realizando diversas visitas nacionales junto a su esposa y reina consorte, Camila Parker.

Fueron varias las actividades: desde apoyo a refugiados hasta el ejército ucraniano, pasando por diversos actos oficiales. De a poco, la figura monárquica se fue consolidando cada vez más, hasta este marzo del 2023, el cual ya marca un nuevo acontecimiento histórico.

Y es que Carlos III y Camila Parker salieron por primera vez del país en una visita de Estado. Es la primera vez en casi 70 años, desde que Isabel II hiciera su primera gira oficial como reina, que un monarca inglés pisara tierra extranjera provisto ya del título. Y será difícil superar el antecedente: la monarca inglesa había hecho más de 100 visitas de Estado en su largo reinado.

La gira iba a consistir primero en Francia y luego en Alemania, pero la ola de protestas cruentas debido a las manifestaciones en torno a la baja de edad de la jubilación, hicieron que se cancele temporalmente esa parte del recorrido, informa Voces críticas.

De esta forma, hoy mismo el monarca británico junto a la reina consorte bajaron del avión y fueron más tarde recibidos calurosamente en la Puerta de Brandenburgo. Se los vio a ambos elegantes y acordes a la ocasión, sonriendo ante la bienvenida.

