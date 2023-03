Gigi Hadid es una de las modelos más reconocidas a nivel mundial y tiene una carrera que no para de crecer. Con respecto a su vida personal, a finales de 2015 comenzó a salir con el ex cantante de One Directon, Zayn Malik. A pesar de las crisis en 2018, la pareja se reconcilió en 2019 y en septiembre de 2020 tuvieron a su primogénita, Khai.

Sin embargo, el amor entre Gigi y el padre de su hija terminó y, en octubre del 2021, anunciaron su separación. Ahora, a casi dos años de la escandalosa ruptura, surgen rumores de que Zayn estaría saliendo con la famosa actriz Selena Gómez, ya que fueron vistos cenando y besándose en un restaurante.

Más allá de que por ahora no hubo ninguna confirmación por parte de los cantantes involucrados en el rumor, Gigi Hadid decidió hablar sobre el tema. Según “Daily Mail”, la modelo, que terminó con Zayn tras un conflicto con su suegra, no tendría problema en que su ex rehaga su vida al lado de Selena, de la misma edad, siempre que tenga una relación “feliz y estable”.

El nombre de Selena estuvo sonando bastante fuerte los últimos días, y no precisamente por el supuesto amorío con el ex de Hadid, ya que en el último mes se produjo una gran polémica por las críticas hacia ella de parte de Hailey Bieber, la mujer de su ex, Justin Bieber.

Los fans de Gómez, subieron tanto el tono del conflicto que Hailey Bieber llegó a recibir hasta amenazas de muerte, por lo que Selena salió a frenar la situación. Este gesto trajo el agradecimiento de Hailey, quien reaccionó de forma positiva a sus últimas publicaciones enfrentando los comentarios negativos.