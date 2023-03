Kate Middleton siempre es muy bien reconocida debido a su trabajo como madre. Es sabido que la princesa de Gales se esfuerza día a día por mejorar y construir la mejor crianza posible para sus hijos George, Charlotte y Louis; y así lo ha demostrado en esta oportunidad.



Recientemente se volvió a viralizar un video en el que se ve el desafortunado accidente que tuvo la princesa Charlotte en una ceremonia real junto a la Familia Real y cómo reaccionó Kate Middleton ante el gran susto que se llevó su pequeña hija.





Todo sucedió hace cinco años, mientras la corona británica celebraba el cumpleaños de la reina Isabel II. La Familia Real estaba reunida en el balcón del palacio y la hija de Kate Middleton se distrajo mirando el desfile que sucedía en las calles aledañas a Buckingham y tropezó. Informa Voces Críticas



Ante esto, Charlotte que en ese momento tenía tan solo tres años, comenzó a llorar desconsolada y su madre, olvidándose de los protocolos y las buenas formas, concurrió a su rescate tomándola en sus brazos e intentando calmar su llanto.

Watch the moment Princess Charlotte took a tumble whilst watching Trooping the Colour on the balcony of Buckingham Palace. #RoyalFamily #PrincessCharlotte pic.twitter.com/U2hJJEmTjG

— On Demand News (@ODN) June 11, 2018