Ana Obregón sorprendió a todos al revelar que, a sus 68 años, acaba de tener una bebé mediante el alquiler de vientre. Luego de la trágica muerte de su hijo, quien falleció debido a una enfermedad terminal, la actriz ha decidido continuar su vida.



La inesperada noticia causó gran conmoción en el entorno de Ana Obregón y en el de sus fans, dado que hasta el momento no había anunciado que tenía deseos de ser madre nuevamente. Pero esto no es lo más llamativo del caso, sino las polémicas que esconde detrás.





Al parecer, la ley española dicta que una persona mayor a 45 años no tiene permitido adoptar, debido a que se lo considera demasiado mayor para hacerse cargo de tamaña responsabilidad. Pero la reconocida actriz habría desoído la ley, para cumplir con su objetivo de ser mamá. Informa Voces Críticas



Pero eso no es todo porque Obregón ha despertado el desagrado de buena parte del público debido a una incomprensible actitud que tuvo. Luego del nacimiento de su hija, la actriz salió del hospital ayudada por una silla de ruedas, dando la impresión que atravesó un trabajo de parto, cuando no era así.





Además, algunos medios han dicho explícitamente que Ana Obregón fue quien puso el cuerpo, diciendo que dio a luz a la bebé, olvidando que ella no fue la mujer que llevó adelante esa experiencia.



Sin dudas, Ana Obregón causó un gran revuelo a partir del nacimiento de la bebé. También hay quienes afirman que, en realidad, no decidió ser madre otra vez sino que esta niña sería de su difunto hijo, quien habría puesto sus espermas a disposición; por lo que la actriz se convirtió en abuela y no en mamá. Se espera que pronto se aclare esta confusión.