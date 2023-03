Julián Álvarez logró ganarse el corazón de todos los argentinos luego de su desempeño en el Mundial de Qatar. El ex jugador de River se ganó la titularidad y disputó del partido más importante de los últimos tiempos para la Selección Argentina: la final ante Francia en el Lusail Stadium.

En una de las finales más apasionantes de la historia de los mundiales, Argentina y Francia terminaron definiendo quién se llevaba el título con una tanda de penales. En ese momento, el delantero de la Albcieleste ya no se encontraba en cancha, pero había jugado un partido excelente.

Lo cierto, es que durante todo el primer tiempo, Argentina fue muy superior a Francia, hasta que Kylian Mbappé logró empatar el encuentro y terminar llevando a su equipo a una definición por penales que llevó a la Selección a levantar la Copa del Mundo.

En ese contexto, Julián Álvarez se refirió al 18 de diciembre de 2022 y largó una confesión que no le gustará nada al delantero francés. Según el ex River, si no hubiese sido por los últimos minutos del compromiso, ese partido se habría convertido en el mejor de Argentina, no sólo de este Mundial, sino de todos.

Además, expresó: “Le estábamos pegando un baile”, haciendo referencia al control que tenían por sobre sus rivales. Una declaración que no caerá nada bien en Kylian Mbappé, quien se puso la final al hombro y decidió salir a por todo en el segundo tiempo. Informa Voces Críticas.

Por otro lado, el delantero de la Albiceleste también se refirió a lo que fue ganarle el puesto de titular a Lautaro Martínez, uno de los máximos goleadores en la “era Scaloni”. Ante eso, Álvarez confesó que existe una competencia, pero que es “sana” y que supo lo difícil que fue para el jugador del Inter llegar a Qatar arrastrando una lesión.