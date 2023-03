Javier Mascherano no logró dejar una buena impresión durante su estadía cómo director técnico de la Selección Argentina Sub 20. La albiceleste no logró avanzar al Hexagonal Final en el Campeonato Sudamericano Sub 20, lo que provocó su renuncia, aunque desde la Asociación Argentina de Fútbol buscan convencerlo para que se quede.

El ex jugador del Barcelona habría recibido llamado no tan solo del Chiqui Tapia, sino también de Bernardo Romeo, quien actualmente ocupa el rol como director general de selecciones, Lionel Scaloni y del mismísimo Lionel Messi.

La realidad es que el “Jefecito” se sentiría el principal responsable por el tropiezo del combinado, lo cual genera que no acepte la oferta. Sumado a esto, también recibió una oferta millonaria para dirigir al Al Rayyan de Qatar lo antes posible.

La decisión de Mascherano depende de que el Mundial Sub 20 pueda realizarse en Argentina, ya que tendría una competición para jugar durante este año. En caso de que solo qeude en el intento del presidente, todo apunta a que el finalista del Mundial 2014 podría irse a dirigir al futbol catarí.