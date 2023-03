Los primeros días del año llegaron con una noticia que impactó en el mundo mediático: Zaira Nara confirmó que se encontraba en una relación con el polista Facundo Pieres, justamente el ex de Paula Chaves, una de sus grandes amigas quien incluso es madrina de su hija. Desde ese momento, las preguntas a una y a la otra respecto de cómo continuaría el vínculo entre ambas no se hicieron esperar.

Consultada por Socios del Espectáculo sobre cómo tomaba Chaves esta nueva relación, Zaira confesó: “Está todo más que bien, no hay ningún problema ahí. Claramente cuando hay una amistad tan profunda hay cosas que están en segundo plano”. Por entonces, la modelo y conductora no se arriesgó a hablar sobre el futuro de su vínculo con el polista: “En marzo te cuento”, cerró, aunque no tardaron en mostrarse juntos en eventos dándole un tinte oficial al romance.

Luego, quien habló fue la propia Paula, que dio detalles en LAM de cómo estaba viviendo esta nueva relación. “Con Zaira está todo bien, hace dos días hablamos, tenemos una relación de muchos años, es la madrina de Filipa -su hija menor-. Yo la amo, es mi amiga, iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionar esto nuevo”, explicó mostrando una visible incomodidad con el tema. “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila, agregó intentando restarle dramatismo.

Luego imaginó cómo sería un reencuentro con el hombre al que amó y hasta soñó casarse antes de conocer a Pedro Alfonso. “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”, afirmó la modelo, actriz y conductora.

ADVERTISEMENT

“Debe ser extraño porque ustedes son de esas amigas que se juntan, toman mate, un día te va a caer con su nueva pareja, que era tu pareja”, le dijo el conductor Ángel De Brito lo que provocó la risa de Paula. “Por eso te decía que iremos viendo cómo nos acomodamos”, fue su contundente respuesta.

El tiempo pasó, como habían planteado las protagonistas, y Paula volvió a referirse al tema en una entrevista con Fer Dente. En medio de un ping-pong en el que debía contestar respecto de a quién dejaría al cuidado de sus hijos, si a Damián Betular o a Zaira Nara, aclaró: “A Zaira porque está más cerca y aparte Damián es todo muy histérico, él está así y de repente ‘no, que me saquen los chicos que no puedo más’ y de repente pasa de 0 a 100″.

Así, el conductor aprovechó el momento para consultar sobre cómo seguía la relación entre ellas, y si se había producido alguna pelea. Paula tardó un par de segundos en responder, el tiempo suficiente para ahondar más en el tema. “Está todo bien, la vida misma”, comenzó su respuesta Chaves, quien luego extendió su discurso.

“A veces me cuesta como caretearla tanto y tener que negar cosas. No hubo pelea sino que pasó la vida y pasaron cuestiones que tal vez nos alejaron un poco.

Hay mucho cariño, hay mucho amor, hay una amistad muy larga, pero bueno, pasaron cosas en la vida que hicieron que tal vez no compartamos tanto como antes, pero yo creo que el amor y la amistad están”, aclaró, en un momento de seriedad en el marco de una entrevista distendida y relajada, en la que la modelo blanqueó uno de sus objetivos a nivel profesional más anhelados: “Soy una cantante frustrada”, admitió. “Benjamín Amadeo, un amigo al que quiero mucho, una vez me dijo ‘todavía estás a tiempo’. Pero no tengo ni oído para tocar el timbre”, agregó entre risas la actriz.

QUÉ ACCESORIOS ZAIRA NARA LE SUMÓ A SU SENSUAL LOOK

Además, Zaira se llevó una campera simil cuero, también negra, con hombreras, muy “noventosa”.

Y una carterita con detalles plateados, que combina a la perfección con las sandalias elegidas.