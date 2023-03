Para nadie es un secreto que los reyes de España llevan una colmada de actos oficiales a los cuales deben asistir y cumplir con toda responsabilidad. Sin embargo, siempre habrá un divertido momento para olvidar tanto estrés que tienen en su vida. Este fue el caso de la reina Letizia cuando presenció un momento divertido en el que no podía parar de reír.

Resulta que la reina Letizia y el rey Felipe están por culminar los compromisos que tienen agendados y han cerrado por todo lo alto su viaje a Cádiz, donde han estado con motivo de la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española.

Razón por la cual los reyes de España fueron los invitados especiales a este importante evento y presidieron el concierto Tempo de Luz, una muestra de flamenco que abarca desde sus raíces hasta las propuestas más innovadoras de este género. Informa Voces Críticas

Pero antes de ingresar al Gran Teatro Falla, la reina Letizia y el rey Felipe protagonizaron un divertido momento convirtiéndose también en artistas. Acontece que la pareja de reyes se sentaron en sendos cajones flamencos y el padre de Leonor y Sofía emocionado y recordando su adolescencia se animó a tocar mientras que su esposa, no salía del asombro y no paraba de reír por lo que sería un difícil momento para la consorte ya que ella no tenía ni la mínima idea de cómo tocar el cajón.

Y es que la reina Letizia no daba crédito al gran talento que tiene el padre de sus hijas, mientras reía sin parar no dejaba de expresar lo que bien que tocaba el instrumento, ya que al parecer desconocía este arte musical de su pareja por lo que estaba completamente impactada al ver cómo tocaba con facilidad.

Después de esta simpática y divertida cajoneada en plena calle Fragela, la reina Letizia y el rey Felipe caminaron hacia el recinto, no sin antes saludar y fotografiarse con los presentes que se han agolpado a las puertas del Falla para darle el mejor recibimiento. “Tenemos al primer rey cajonero”, “Qué viva el rey”, “Qué arte, lo admiramos”. Fueron algunas de las palabras que se escuchaban entre los seguidores quienes estaban fascinados por la simpatía y espontaneidad de los monarcas españoles.