Suspensión de emisión de Licencias en Capital: “No fue una medida intempestiva”

Para subsanar la sanción, el municipio capitalino deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por la ANSV, como, por ejemplo, que el centro emisor cuente con un examen psicofísico idóneo y exámenes teóricos y prácticos obligatorios en función del vehículo a conducir.

Pablo Martínez Carignano

“La medida se tomó después de un proceso de varias visitas y dos intimaciones que no fueron contestadas. El Centro Emisor estaba otorgando licencias sin cumplir con los requisitos mínimos que fija la normativa vigente, entre los más graves, no tomar examen práctico a los motociclistas y en los teóricos no tomar la duración necesaria que son cinco horas”, detalló Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El funcionario aclaró que las primera visitas al centro comenzaron en 2021 y “no fue una medida intempestiva”.

Contacto con el personal del Centro

Martínez Carignano confirmó que Mirta Gallardo, quien está a cargo del Centro Emisor, se comunicó con la ANSV. “Estamos para ayudarlos a solucionar rápidamente porque es un beneficio para todos”.

Irregularidades

Para el director, “las licencias de conducir tienen mucho valor porque sirven para determinar si una persona está apta para conducir, si conocer cómo manejar, si comprende las normas, y si se entrega a la ligera, estaríamos poniéndolo en riesgo”.

Autoridades municipales sostuvieron que la medida tiene que ver con temas políticos. Ante esto, Martínez Carignano respondió: “No tomar un examen de conducir a un motociclista es político, no tomar un teórico es político, no tomar un psicofísico es político. Yo le pediría a quien dijo eso que cumpla su función la cual es trabajar por el bien de las conductoras y conductores de San Miguel y el proceso de licencias no es para hacerse amigos“.

Medidas en todo el país

La Agencia viene realizando controles desde que comenzó al gestión de gobierno actual. “Hubo más de 100 auditorías y tomamos la decisión de revalorizar los centros de licencias para corregir los problemas. En abril vamos a estar en Villa María, en Chilecito, La Banda en Santiago”.

Respecto a nuestra provincia, la ANSV visitará los municipios de Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Yerba Buena y Monteros.

¿Cómo seguirá la emisión de licencias?

Durante el período de tiempo que dure la suspensión, que es de 7 días, el CEL no podrá emitir la Licencia Nacional de Conducir. “Confiamos en que rápidamente San Miguel de Tucumán lo resuelva, pero en el peor de los casos si el Centro no se rehabilita, los conductores de capital podrán hacer los trámites en Yerba Buena, Famaillá y Tafí Viejo“.

Antes de cerrar, Martínez Carignano aseguró que si reciben el llamado de la Capital, confirmando que solucionaron el temas de los exámenes, vendrán y levantarán la suspensión.