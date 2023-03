DEPORTES (Redacción Voces Críticas) Julián Álvarez llegó hace poco al Manchester City y desde ese momento continúo demostrando que es un joven de gran nivel futbolístico lo que implicó que le aumente el sueldo un poco más.

En este marco, mientras que la Araña obtendrá por semana una suma de 144 mil euros, Erling Haaland ganará unos 500 mil euros más 24 por cada una de las temporadas con las que juegue con la camiseta color celeste. Informa Voces Críticas.

Esto se dio a conocer gracias a que el Manchester City estuvo negociando con los futbolistas para que renueven su contrato hasta por lo menos el año 2028, y para no perderlos les incrementarán el sueldo.

De este modo, Erling Haaland se convertirá en el deportista del momento que le pagarán ese exorbitante dinero de toda la Premier League. Este dato no es menor, ya que otros jugadores también son muy buenos, pero no llegaron a ello ni siquiera Julián Álvarez que apenas pasó la barrera de los 100 mil. Tal como indicó el medio Sky Sports.

Por el lado, del noruego desde que arribó a la institución deportiva no para de sobresalir y de ganar minutos de juego dentro de la cancha, algo que no está pasando con la Araña que todavía no tiene el protagonismo que él espera tener en dicho lugar.

Tras el fantástico momento que está pasando Erling Haaland, muchos clubes europeos desean tenerlo en sus planteles como es el caso del Real Madrid o el PSG que pagarían como mínimo 200 millones de la misma moneda antes mencionada, solo porque forme parte de sus prestigiosos equipos.