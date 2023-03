Desde el momento en que Karol G anuncio que habría una colaboración con Shakira en su último álbum “Mañana será bonito”, millones de seguidores de las cantantes mostraron su emoción desde distintas partes del mundo.

TQG, es la canción que reúne a Karol con su compatriota, se convirtió rápidamente en un hit de reguetón, ya que cumplió con todas las expectativas, y se posicionó en los primeros puestos de las listas más conocidas de la industria.

Con su nuevo disco y esta canción, Karol G fue colocada de inmediato al nivel de la intérprete de “Te Felicito”, quien lleva más de tres décadas con una exitosa carrera llena de canciones que no dejan de sonar y tiene la fama de “diva pop”. Por esto se formó el debate acerca de cuál de las dos cantantes colombianas era más relevante actualmente en el mundo de la música, pero la creadora de “Bichota” resolvió el interrogante y se refirió a Shakira con unas bonitas palabras.

Karol en su paso por una entrevista con una emisora boricua, no solo atacó este debate, sino que además expresó admiración hacia quien fue una de sus ídolas más grandes. “Shakira es Shakira. Eso no importa… yo siento que ella es legendaria, viene de muchas generaciones donde ha representado muchísimo a la mujer, así que lo dejamos ahí, ¡ella es!”, manifestó la paisa con una sonrisa.

Finalmente, reveló cuáles son sus canciones favoritas de Shakira y dejo en claro que son varias, porque es imposible elegir una. “Oh my God!, no, yo no creo que podría escoger una. Yo creo que ‘Hips Don’t Lie’, ‘Ojos así’… No, muchísimas… Yo creo que ella más que representar solo a la mujer, nos representa mucho más a los colombianos, fue como esa artista colombiana que rompió todas las barreras y obviamente un ejemplo a seguir para el resto”, dijo Karol.