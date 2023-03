El príncipe Guillermo, heredero a la corona británica, está en el ojo de la tormenta desde hace mucho tiempo. Envuelto en escándalos y peleas polémicas. Incluso hasta ha tenido duros enfrentamientos con su padre el rey Carlos III. Ahora, advierten que su personalidad podría ser muy perjudicial para la realeza.

Tom Quinn, experto en la realeza británica, ha dicho que el heredero a la corona sufre varios problemas emocionales, por lo que ha vivido cuando era chico, por eso odia las confrontaciones. Eso hace que cuando tiene alguna discusión con su esposa, él siempre termina cediendo. Es que evita confrontar con ella o cualquier persona. Eso ha despertado las alarmas en Buckingham.

Esa condición es muy preocupante, ya que consideran que eso no lo favorecerá para cuando deba asumir como rey. Es que muchos creen que, si el príncipe Guillermo no desea confrontar con nadie, podría no tener la seguridad y la lucidez para tomar decisiones que pueden ser claves cuando llegue al trono. Lo cual lo llevaría a un indefectible fracaso.

Por otra parte, el experto en la realeza, autor de un libro, resaltó que tal como se dice en los medios de comunicación y como lo ha revelado Harry en alguna oportunidad, Guillermo y Kate tienen constantes y duras peleas. Por ello es que suelen tener enfrentamientos a los gritos y hasta se han llegado a arrojar cosas contundentes.

De esta manera, Quinn, resaltó que Guillermo tiene actitudes y personalidad muy similares a las de su padre. Es que dijo que tiene proceder parecido a la que tuvo Carlos con Lady Di, su madre. Informa Voces Críticas.

Todo ello genera una gran preocupación en el palacio de Buckingham, ya que advierten que la actitud violenta con su esposa, así como la debilidad, no son buenas señales para estar al frente de la corona.