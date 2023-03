A la espera de que el Consejo de Fútbol de Boca Juniors designe un nuevo director técnico, el conjunto xeneize al mando de Herrón hará su debut el próximo jueves 6 de abril ante Monagas en Venezuela. Sin embargo, en la mañana del martes, el club comunicó una mala noticia para sus hinchas.

Tras la salida de Ibarra, los hinchas de Boca aguardan con ansias una noticia positiva y esa podría ser la llegada de Gerardo Martino, quién aún no definió si aceptar la propuesta o no. No obstante, ahora el fanático azul y oro volvió a sufrir un nuevo golpe.

“El Club Atlético Boca Juniors informa a sus socios, socias e hinchas en general que no habrá venta de entradas ni ingreso de público visitante en el partido que el club disputará el jueves ante Monagas, en Venezuela, por Copa Libertadores”, dice el principio del comunicado oficial publicado en el sitio web oficial del club xeneize.

Esto por supuesto derrumbó la ilusión de varios hinchas que pensaban en viajar hacia Venezuela para alentar a su equipo en un nuevo debut por Copa Libertadores. La razón de esta decisión es por una suspensión vigente que inhabilita al público de Boca a asistir a partidos fuera de La Bombonera debido a incidentes ocurridos durante el pasado partido de Copa contra Corinthians.