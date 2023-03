Es de público conocimiento que luego del fallecimiento de la reina Isabel II, el trono fue asumido por su hijo Carlos III, que trata de hacer lo mejor posible para cumplir todas las responsabilidades que conlleva. Además, tiene el acompañamiento de su esposa Camila Parker, que a veces lo opaca en sus presentaciones.

También se sabe que esta semana ambos encabezan su primer viaje de gira internacional, donde iban a visitar países como Francia y Alemania. Sin embargo, como consecuencia de la terrible ola de protestas que atraviesa el país gobernado por Emmanuel Macron, los monarcas optaron por viajar directamente a Alemania.

Allí, Carlos III y Camila Parker realizarán múltiples actividades que incluirán visitas, homenajes, reuniones con grupos organizados y autoridades internacionales. Por otra parte, el monarca dará un discurso en el Parlamento alemán. Informa Voces Críticas.

A pesar del carácter histórico del viaje, siendo que es la primera gira internacional del monarca, él también quedará grabado en la historia de Alemania, debido a que realizará una actividad que su propia madre, Isabel II, no hizo en ninguna de sus incontables visitas.

The King is about to become the first British monarch to address a session of the Bundestag. Photos by @ianvogler pic.twitter.com/WkQFset2jV

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 30, 2023