Carlos III es ahora el monarca inglés. Y como todo miembro de la realeza debe mostrar un rostro serio y sobrio ante los medios. Sin embargo, debió encontrar cierto refugio para poder soportar su dura niñez.

Mientras crecía con la fría distancia de sus padres, Felipe de Edimburgo e Isabel II, y debiendo pasar rígidas pruebas como su estancia en Gordonstoun, el actual rey inglés se rodeó de diversas artes y entretenimientos para atravesar lo peor.

Y aparte del cello o la exploración de la naturaleza, Carlos III halló consuelo en el grupo cómico inglés “Monty Python”, informa Voces críticas.

Esta había sido un ícono del humor británico en los años 70 y 80, protagonizando diversos sketches que atravesaron la cultura popular del país. Se los llegó a comparar con los Beatles en cuanto a su popularidad y talento, solo que en el reino humorístico, en vez del reino musical.

Y fue un semillero de célebres artistas, entre los que se cuentan Terry Gilliam, director de “Life of Brian”, “12 monos” o “Brazil”. Y fue precisamente durante su estadía en Alemania como primera gira internacional del monarca, en la que hizo referencia a la primera de estas películas.

The King referenced Monty Python in his speech to the Bundestag earlier and of course one favourite line from Life of Brian is: “Blessed are the cheesemakers.”

Well here he is having a go. pic.twitter.com/8dKDJrBTLh

