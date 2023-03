Es de público conocimiento que Carlos III se encuentra de viaje en Alemania, siendo su primera visita oficial internacional desde que asumió como monarca, luego de la muerte de su madre Isabel II, que fue la monarca de Reino Unido por un período de 70 años. Esta gira no la hace solo, ya que es acompañado por su esposa Camila Parker.

Si bien estaba anunciado que la visita comenzaba en Francia, lo cierto es que el Palacio de Buckingham desistió del viaje, debido a que el país atraviesa una ola de terribles protestas, realizadas por el reclamo de personas que piden por la baja de la edad jubilatoria.

Por ese motivo, los monarcas viajaron directamente a Alemania, donde fueron recibidos muy amablemente por autoridades de ese país. Allí esta pautado que Carlos III y Camila Parker realicen múltiples actividades, como reuniones, conferencias, eventos y homenajes.

Es por ello que la soberana consorte convocó y participó en una reunión junto a residentes y refugiados en el Refugio House, ubicado en el barrio Kreuzberg de la ciudad de Berlín, que es una organización que recibe personas en situaciones vulnerables, como víctimas de conflictos de guerra. Informa Voces Críticas.

Queen Camilla is meeting residents and refugees at Refugio House in the Kreuzberg neighbourhood of Berlin. pic.twitter.com/Eh1TeTazPf

— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 30, 2023