SALTA (Redacción Voces Críticas) Javier Russo, presidente de Juventud Antoniana, habló sobre la difícil situación que se encuentra atravesando el club e hizo un pedido que llamó muchísimo la atención e hizo enojar a los simpatizantes del Santo.

En este sentido, cabe destacar que el pasado miércoles el plantel de primera división de Juventud, presididos por Russo, suspendió los entrenamientos a modo de protesta por la falta de pago por parte de la dirigencia actual de la institución deportiva.

Debido a esto, el dirigente del club salteño, aseguró que se trata de una problemática económica, donde la hinchada también tiene gran participación en esto por no concurrir a los partidos a apoyar al equipo. De esta manera, calificó a esta situación como un momento crítico.

Asimismo, el presidente del club, comentó en Aries Online, que durante una reunión con los futbolistas, les comunicó que se encuentran mal económicamente y que no llegan con el dinero necesario para abarcar los sueldos. Acto seguido a esto, responsabilizó a la hinchada del Santo, por no asistir a los partidos, siendo que esperaban recaudar una mayor parte de dinero el domingo anterior y sin embargo, la gente no los acompañó.

Por último, Javier Russo, aseguró que junto a la Comisión Directiva de Juventud Antoniana, tienen una esperanza de poder abonar los sueldos el día viernes. Además, se refirió al desalojo de alquileres y desmintió esa situación, siendo que solamente se deben cinco y que en ningún momento los notificaron para ser desalojados. Mientras que en relación a la hinchada, le pidió que vayan a la cancha por el club, no solo para colaborar, sino para poder obtener el ascenso.